من هو يوسف شندي أول عربي يحصد جائزة الفجيرة الدولية للبيانو؟

أصبح العازف المصري يوسف شندي، البالغ من العمر 16 عاماً، أول عربي ينتزع جائزة في مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو، منذ إنشائها.

وفاز يوسف، وهو طالب بالسنة الأولى الثانوية في مدرسة الكونسرفتوار التابعة لأكاديمية الفنون، بالجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف درهم إماراتي، في مجموعة "يانج ميوزيشن".

وحقق شندي آمال معلمه الأستاذ الدكتور مصطفى جرانة العميد السابق للمعهد العالي للكونسرفتوار، بعدما تخطى عشرات المتنافسين.

وضمت لجنة التحكيم البروفيسور فرانشيسكو تشيبوليتا من إيطاليا، وجولميرا عبد الخالقوڤا من كازاخستان، وإيليا كوندراتييف من المملكة المتحدة، وأوليغ بوليانسكي من أوكرانيا، والبروفيسور فكتور شيستوبال من فنلندا، وأوليفر كازال من فرنسا.