وجهات ساحرة.. 6 دول يجب عليك زيارتها

في عالم مليء بالوجهات الساحرة، قد يكون اختيار الدول التي تستحق الزيارة تحديًا. وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، هناك قائمة تضم أفضل ست دول يجب زيارتها.

إيطاليا

تعد إيطاليا وجهة مثالية لعشاق الفن والتاريخ والثقافة. استمتع بالتجول في شوارع روما القديمة، واستكشاف فن عصر النهضة في فلورنسا، والتمتع بالجمال الساحر لقنوات البندقية. فضلا عن ذلك، لا يمكن تفويت تجربة المأكولات الإيطالية الشهية والضيافة الدافئة في توسكانا.

اليابان

تجمع اليابان بين التقليد والحداثة بطرق فريدة. من المعابد الهادئة في كيوتو إلى شوارع طوكيو النابضة بالحياة، تقدم اليابان تجربة متنوعة للزائرين. استمتع بحفل الشاي التقليدي، وتأمل جمال أزهار الكرز، وانغمس في ثقافة البوب في هاراجوكو.

نيوزيلندا

يُنصح مُحبو الطبيعة والمغامرات بزيارة نيوزيلندا. اكتشف جمال متنزه فيوردلاند الوطني، واستمتع بالمغامرات المثيرة في كوينزتاون، وقم بالمشي لمسافات طويلة في مسار ميلفورد الشهير. مناظرها الطبيعية الخلابة تضمن لك تجربة لا تُنسى.