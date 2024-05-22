عرض عسكري مهيب احتفاء بانضمام مجندات سعوديات للأمن العام (فيديو)

احتفت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، بتخريج عشرات المجندات السعوديات وتأهيلهن للانضمام إلى جهاز "الأمن العام"، بحضور وزير الداخلية.

وحضر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف احتفال "الأمن العام" بتخريج 142 مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السادسة في "معهد التدريب النسوي"، وفق "واس".

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

ونشر حساب الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية مقطعاً مرئياً يظهر جانباً من التدريبات التأهيلية التي تلقتها المجندات، وتخلله إلقاء القسم.