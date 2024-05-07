رغم الحرب والدمار.. جريمة قتل تتسبب بحرق "مول العرب" في رفح (فيديو)
أقدم عدد من الفلسطينيين في مدينة رفح على حرق "مول العرب"، وهو السوق الأضخم في المدينة، على خلفية مقتل أحد المواطنين في أثناء محاولات للنهب والسرقة.
ونقل مراسل "إرم نيوز" في غزة، على لسان شهود عيان، أن أحد القائمين على حماية أمن المركز التجاري أطلق النار تجاه أحد المواطنين المعتدين على السوق؛ ما أدى لمقتله على الفور، الأمر الذي سبب موجة غضب عارمة من عائلة المقتول قاموا على إثرها بإضرام النار في "المول".
وأضاف شهود العيان أن عائلة المقتول قامت بتحطيم الواجهة الزجاجية بالكامل وإطلاق النار تجاه المركز التجاري، ومن ثم اقتحامه وحرقه.
وأشاروا إلى أن مئات المواطنين اقتحموا السوق في تلك اللحظة، وسطوا على جميع المعدات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية الموجودة داخله.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس بدء عملية عسكرية تستهدف شرق مدينة رفح، إذ شهدت المناطق الشرقية على إثر هذا الإعلان قصفًا مكثفًا، بالإضافة إلى اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني والسيطرة عليه.