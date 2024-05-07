رغم الحرب والدمار.. جريمة قتل تتسبب بحرق "مول العرب" في رفح (فيديو)

أقدم عدد من الفلسطينيين في مدينة رفح على حرق "مول العرب"، وهو السوق الأضخم في المدينة، على خلفية مقتل أحد المواطنين في أثناء محاولات للنهب والسرقة.

ونقل مراسل "إرم نيوز" في غزة، على لسان شهود عيان، أن أحد القائمين على حماية أمن المركز التجاري أطلق النار تجاه أحد المواطنين المعتدين على السوق؛ ما أدى لمقتله على الفور، الأمر الذي سبب موجة غضب عارمة من عائلة المقتول قاموا على إثرها بإضرام النار في "المول".