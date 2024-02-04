بوجه نصفه "ملك الروك".. ترامب يسأل: من منا الأجمل؟ (صورة)
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة تجمع بين وجهه ووجه النجم الراحل إلفيس بريسلي الملقب بـ"ملك الروك"، وذلك عبر حسابه على إنستغرام، مشيرًا إلى الشبه بينهما.
وعلق ترامب على الصورة قائلًا "لسنوات عديدة كان الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان. والآن انتشرت هذه الصورة في كل مكان. فما رأيك؟"
وحظيت الصورة بتفاعل كبير، خاصة من مؤيدي ترامب الذي يواجه بضع قضايا قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب متابعون تعليقات مثل: "لقد كنت أنت الأول كذلك لسنوات عديدة"، وقال آخر "أنت أكثر وسامة بكثير من إلفيس".
وعلق مؤيدون آخرون: "أنت بالتأكيد رئيس أمريكا القادم بنفس نظرات إلفيس"، وتعليق آخر تحدث بأنه يرى بأن ترامب وإلفيس "كلاهما مَلِكٌ".
وكانت محكمة في العاصمة واشنطن أعلنت تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررًا في الرابع من مارس/آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.
ويواجه ترامب (77 عامًا) -الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- 4 محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.