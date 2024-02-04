بوجه نصفه "ملك الروك".. ترامب يسأل: من منا الأجمل؟ (صورة)

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة تجمع بين وجهه ووجه النجم الراحل إلفيس بريسلي الملقب بـ"ملك الروك"، وذلك عبر حسابه على إنستغرام، مشيرًا إلى الشبه بينهما.

وعلق ترامب على الصورة قائلًا "لسنوات عديدة كان الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان. والآن انتشرت هذه الصورة في كل مكان. فما رأيك؟"