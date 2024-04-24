سائحة تسقط في فوهة بركان بسبب صور "السيلفي"

وكانت السائحة هوانغ لي هونغ، البالغة من العمر 31 عاما، تحاول التقاط صورة مع زوجها عند فوهة إجين بمنطقة بانيوانجي في إقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا، عندما انزلقت وسقطت في فوهة البركان، السبت الماضي.

وتسلقت الشابة وزوجها إلى حافة البركان النشط الشهير مع مرشد محلي حتى يتمكنا من رؤية مشهد شروق الشمس من هناك. لكن عندما وقفت لالتقاط الصور، تعثرت لتلقى حتفها.

ووفق المعلومات، كانت هونغ على مسافة آمنة من الفوهة، لكنها أخذت تعود للوراء لالتقاط أفضل زاوية للصورة قبل أن تدوس على ثوبها، لتتعثر وتسقط.

وفي إحدى الصور للضحية، تظهر قبل لحظات من سقوطها وهي عند حافة البركان، بينما يتصاعد خلفها البخار وغاز الكبريت.