الصين.. "ثورة" على ظروف العمل باعتماد ملابس "قبيحة" (صور)

انتشر أخيرا، نوع جديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وفيها لجأ الشباب للاستعداد للعمل مرتدين أزياء "قبيحة".

وفي الفيديوهات يظهر الشباب بملابس النوم غير المتطباقة مع أحذية المنزل وشعر "منكوش"، قبل التوجه إلى المكتب في تمرد ساخر ضد "الوظيفة" بدءًا من الرؤساء غير المهنيين، وظروف العمل السيئة، إلى الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة.

ولعدة أشهر، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون فيديوهات متنوعة تحت هاشتاغات، مثل #grossoutfitforwork #uglyclothesshouldbeforwork #ootd، وطلبوا من النشطاء الآخرين مشاركتها، لتصبح المنافسة حول من يرتدي الملابس الأقبح.