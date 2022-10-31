تقاعدت العام 1992.. الكشف عن طائرة "والت ديزني" الخاصة
حصل منتج الرسوم المتحركة الأمريكي والت ديزني، لأول مرة على طائرته الخاصة من طراز "غرومان غلف ستريم"، في عام 1963، ومنذ ذلك الحين باتت تعرف باسم "ذا ماوس".
وتتسع الطائرة لـ 15 راكبًا، وتضم مطبخًا صغيرًا ومرحاضين وأريكتين ومكتبا، وتمت إضافة الأحرف الأولى لميكي ماوس إلى رقم ذيل الطائرة في عام 1967.
وسافر "ديزني" من خلالها لنحو 28 عاما، حيث طارت هذه الطائرة أكثر من 20 ألف ساعة، ونقلت ما يقدر بنحو 83 ألف مسافر قبل أن يتم إيقافها عن العمل في عام 1992.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الإثنين، أن الطائرة الخاصة بمنتج الرسوم المتحركة الأمريكية "والت" توقفت عن العمل، قبل 30 عاماً، ومنذ ذلك الوقت، ظلت متوقفة في استوديوهات "ديزني" في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وتمت إعادة ترميمها هذا العام، لعرضها في معرض عالم ديزني "دي 23 إكسبو" الشهر الماضي، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أعيد طلاء الطائرة بالكامل، مع إعادة بناء حواف الجناح والنوافذ.
وبعد انتهاء معرض "دي 23 إكسبو"، نقلت الطائرة هذا الشهر إلى متحف "بالم سبرينجز" لعرض الأدوات الجوية في ولاية كاليفورنيا.
وقال بوب تشابك، المدير التنفيذي لشركة والت ديزني في حديثه مع وسائل إعلام أمريكية إن "إعادة ترميم هذه الطائرة أعادها إلى مجدها الأصلي".
وكشفت لقطات مصورة، عن الشكل الداخلي لطائرة والت ديزني الخاصة، من التصاميم وأقراص لوحة قمرة القيادة، والتي تعود إلى حقبة ستينيات القرن الماضي.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن والت ديزني وزوجته ليليان، أدخلا تصاميم إبداعية في الجزء الداخلي للطائرة.
وتتواجد إيحاءات الشخصية الكارتونية لديزني الأكثر شهرة ميكي ماوس، في جميع التصاميم، بما في ذلك صندوق أعواد الثقاب.
وأيضاً تظهر الأدوات القرطاسية في الطائرة، مزينة بصورة ظلية لهذه الشخصية الكارتونية.
وتحتوي الطائرة كذلك على لوحة أجهزة إلكترونية مخصصة، كانت موجودة في الأصل قرب المقعد المفضل لوالت ديزني، حيث كان يستخدمها لمراقبة ظروف الطيران.
إضافة إلى ذلك، كان لدى "والت" هاتفه الخاص الذي كان يتصل بوساطته مع الطيار في قمرة القيادة خلال الرحلة.