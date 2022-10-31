تقاعدت العام 1992.. الكشف عن طائرة "والت ديزني" الخاصة

حصل منتج الرسوم المتحركة الأمريكي والت ديزني، لأول مرة على طائرته الخاصة من طراز "غرومان غلف ستريم"، في عام 1963، ومنذ ذلك الحين باتت تعرف باسم "ذا ماوس".

وتتسع الطائرة لـ 15 راكبًا، وتضم مطبخًا صغيرًا ومرحاضين وأريكتين ومكتبا، وتمت إضافة الأحرف الأولى لميكي ماوس إلى رقم ذيل الطائرة في عام 1967.