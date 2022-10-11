الكويت.. ما الفئات المشمولة بسحب رخصة القيادة منها؟

كشفت تقارير كويتية عن احتمالية سحب ما يقارب 200 ألف رخصة قيادة من وافدين يفتقدون شروطًا وضوابط وضعتها السلطات المعنية في البلد الخليجي قبل أعوام، لمنح هؤلاء الوافدين رخص قيادة.

وجاءت هذه التقارير عقب إصدار أمر رسمي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في حكومة تصريف العاجل من الأمور، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بفحص جميع رخص القيادة الخاصة بالوافدين، الذين يشكلون نسبة 66% من سكان البلاد.

وأكد الأمر الوزاري الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها في "تويتر" أنه "سيتم استدعاء كل من يثبت حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها في الوزارة، وإلغاء رخصته نهائيًّا من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن "رخص القيادة الممنوحة للوافدين تقدّر بنحو 800 ألف رخصة، مرجحة أن يتم سحب ما يقارب 200 ألف إجازة لا تنطبق على حائزيها الشروط، إضافة إلى أشخاص غادروا البلاد نهائيًّا أو توفوا وما زالت رخصهم موجودة في إدارة المرور".

كما أكد مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "فحص رخص القيادة سيشمل كل من صدرت لهم رخص سوق ما بعد القانون المنظم لحصول الوافدين على رخص سوق الصادر في شهر نيسان/ أبريل من عام 2013".

وأشار إلى أن "القانون وضع آنذاك شروطًا لمنح الوافدين رخص قيادة ومنها (الشهادة الجامعية، وشرط الراتب، وحيازة الوافد على رخصة سوق صادرة من موطنه، مع استثناء شرائح ووظائف)".

وأضاف أنه بناءً على التوجيهات بفحص رخص قيادة الوافدين، "سيتم التدقيق على الشهادات الجامعية وصحة رخص السوق الصادرة عن موطن الوافد، وفي حال اكتشاف أي وافد حصل على رخصة بموجب كون أن لديه رخصة في موطنه ستسحب، خاصة إذا قدموا شهادات مزورة فسوف تسحب منهم رخص السوق بشكل نهائي وكذلك سوف تسحب من وافدين غيروا من مهنتهم".

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلًا عن مصادرها أن "تعليمات تدقيق رخص قيادة الوافدين نصت على عدم تجديد رخص القيادة للطلبة الوافدين ما لم يحضروا شهادة استمرارهم في الدراسة الجامعية أو التكنولوجية".

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون دون رخصة؛ في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.

وفي أيار/ مايو من عام 2019، ألغت وزارة الداخلية أكثر من 500 ألف رخصة قيادة لوافدين على خلفية الإبعاد أو الوفاة أو ممن حصلوا عليها بطرق غير قانونية.

وتحتل الكويت مركزًا متقدمًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، التي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

ومن المتوقع أن يسهم التدقيق في رخص قيادة الوافدين وسحب الرخص من المخالفين في تخفيف الازدحام المروري في شوارع البلد الخليجي.