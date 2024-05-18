ليلى طاهر تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب اعتزالها التمثيل نهائيا
كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ليلى طاهر، في حديث لـ"إرم نيوز"، سبب اعتزالها الفن، عازية ذلك للمدة الزمنية الطويلة التي غابت فيها عن الجمهور والتي تمتد لأكثر من خمسة أعوام، منذ آخر عمل شاركت به وهو مسلسل "الباب في الباب"، مبينة أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.
ونوهت طاهر إلى أن غيابها كفنانة عن الجمهور لسنوات سيكون مُضرا بالنسبة لها إن عادت في الوقت الحالي؛ بسبب التغييرات الشكلية التي حدثت، وبالتالي فهي ترى أن الجمهور لا يتقبلها في مسألة العودة للتمثيل؛ ولذلك تؤكد أن قرار اعتزالها اتُخذ منذ عامين وأصبح نهائيا مهما كانت المغريات للعودة.
وأشارت الفنانة أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتقضي يومها مع الأسرة حيث الأبناء، والأحفاد، والأشقاء.
وأكدت أن الارتباط بالعمل بمجال الفن حرمها من قضاء الوقت مع أسرتها، الأمر الذي تحاول تعويضه بالاستمتاع بحياتها وسط أجواء العائلة وبعيدا عن ضغوطات التمثيل، حيث تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 70 عاما، قدمت خلالها ما يزيد عن 250 عملا فنيا.
وقالت ليلى طاهر، إن أسباب اتجاه نجمات جيلها للاعتزال أمر يخص كل فنان بناء على رؤيته بغض النظر عن غيره، لكن الكتابة مؤثرة بشكل قاطع في عدم وجود أدوار تتناسب مع المراحل العمرية التي تعيشها هي أو أي من نجمات جيلها اللواتي اتجهن للاعتزال.
وقالت: "بكل صراحة دون خجل، في الوقت الحالي حدثت الكثير من التطورات في الفن المصري والأعمال الفنية المصرية من خلال تقديم أعمال ونوعيات فنية جيدة تتناسب مع كافة الشرائح العمرية، ولكن هذا لن يجعلني أتراجع عن قرار الاعتزال".
وأضافت: "أحاول الحفاظ على التاريخ الفني الطويل الذي قدمته على مدار سنوات من خلال عدم الرغبة في العودة للأسباب التي ذكرتها سلفا، أعيش على أعمالي التي ما زالت خالدة في أذهان الجمهور وأقوم بمشاهدتها حينما يتم عرضها على القنوات الفضائية".
وتابعت: "أشعر بسعادة كبيرة حينما أتواجد بالأماكن العامة وأجد حفاوة كبيرة من الجمهور بمصافحتي والتحاور معي والتقاط الصور التذكارية، كل هذا يجعلني أخاف على تاريخي الفني الكبير بأن أظهر بأي أعمال قد تكون سببا ولو بسيط في تغيير هذه الصورة الجميلة التي أعيش عليها وأستشعرها بمقابلة الجمهور والناس في الأماكن العامة".
وردًّا على سؤال "إرم نيوز"، عن موقفها من تجسيد سيرتها الذاتية بعمل فني، ومن هي الفنانة التي يمكن أن تجسدها؟ قالت ليلى طاهر بعفوية: "لا توجد ممثلة اليوم قد تتماس معي وأستطيع أن أقول عنها بأنها خليفتي أو هي الأحق بتقديم سيرتي الذاتية من الأساس، أرى نفسي حالة مختلفة لا تتشابه معها أي ممثلة، وفي الوقت نفسه لا أعارض تقديم سيرتي الذاتية بعمل فني وتمثيلي ولكن بشروط معينة ووفق رؤية خاصة، دون التطرق للحياة الشخصية التي لا تخص أحد غيري ولا يهتم بها الجمهور".
وتابعت: "أغلب أعمال السيرة الذاتية من الأساس تكون مرفوضة من الورثة حتى لا يتم التطرق لحياة الفنان الخاصة في هذه النوعية من الأعمال؛ لأنه في النهاية حياة الفنان ليست مباحة لتقديمها حتى ولو بعمل سيرة ذاتية".
وفي نهاية الحديث تطرقت الفنانة المعتزلة للحديث عن اهتمامها بمتابعة ومشاهدة الأعمال الفنية المصرية السينمائية والدرامية، وتؤكد التطور الكبير الذي حدث في صناعة الفن المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث تقول إنها شاهدت الكثير من الأعمال الدرامية التي جرى عرضها خلال موسم دراما رمضان الماضي وأعجبت بها، ومن بينها مسلسل "الحشاشين" الذي وصفته بأنه الأضخم إنتاجيًّا كدراما تاريخية هامة في التأثير في الشباب، وتقديم مضمون فني بأعمال مختلفة تحاكي اهتمامات الأجيال والشرائح العمرية المختلفة.
جدير بالذكر أن الفنانة ليلى طاهر التي تبلغ من العمر 82 عاما تركت رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية التراثية التي من بينها عدة أعمال ضمن قائمة أهم مائة فيلم في السينما المصرية، حيث قدمت للفن المصري والعربي ما يزيد عن 250 عملا سينمائيًّا ودراميًّا.