ليلى طاهر تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب اعتزالها التمثيل نهائيا

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ليلى طاهر، في حديث لـ"إرم نيوز"، سبب اعتزالها الفن، عازية ذلك للمدة الزمنية الطويلة التي غابت فيها عن الجمهور والتي تمتد لأكثر من خمسة أعوام، منذ آخر عمل شاركت به وهو مسلسل "الباب في الباب"، مبينة أن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

ونوهت طاهر إلى أن غيابها كفنانة عن الجمهور لسنوات سيكون مُضرا بالنسبة لها إن عادت في الوقت الحالي؛ بسبب التغييرات الشكلية التي حدثت، وبالتالي فهي ترى أن الجمهور لا يتقبلها في مسألة العودة للتمثيل؛ ولذلك تؤكد أن قرار اعتزالها اتُخذ منذ عامين وأصبح نهائيا مهما كانت المغريات للعودة.

وأشارت الفنانة أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتقضي يومها مع الأسرة حيث الأبناء، والأحفاد، والأشقاء.

وأكدت أن الارتباط بالعمل بمجال الفن حرمها من قضاء الوقت مع أسرتها، الأمر الذي تحاول تعويضه بالاستمتاع بحياتها وسط أجواء العائلة وبعيدا عن ضغوطات التمثيل، حيث تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 70 عاما، قدمت خلالها ما يزيد عن 250 عملا فنيا.