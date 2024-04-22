النيران تلتهم مسرح برنامج اكتشاف مواهب شهير بسبب خطأ فني (صور)

تسبب خطأ فني في أحد العروض الأخيرة من برنامج Britain's Got Talent، بحالة ذعر بين لجنة الحكام والجمهور.

وتقدم الفنان البهلواني "داني ZZZZ"، بعرض يشمل تقييده داخل صندوق خشبي ثم إشعال النار فيه، ما يمنحه دقيقة واحدة فقط للهروب، لكن الخطأ وقع عندما اشتعلت النيران في الصندوق؛ ما أثار حالة من الخوف الشديد في المسرح.

وكانت ردود فعل الحكام متنوعة، فقالت أماندا هولدن "هذا الكثير من النار!"، فيما تساءل برونو تونيولي بقلق: "هل هو بخير؟"، وأعربت أليشا ديكسون عن دهشتها قائلة: "هل حدث خطأ ما يا رفاق؟"

وبعد لحظات، فاجأ داني الجميع بالقفز من الصندوق عندما اجتاح الدخان المسرح، معترفًا بأن العرض سار بشكل خاطئ.. قائلًا "كان من المفترض أن أخرج من المقدمة، لكن الأمر لم ينجح بهذه الطريقة".