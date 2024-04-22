لجنة تحكيم برنامج Britain's Got Talent
لجنة تحكيم برنامج Britain's Got TalentBritain's Got Talent

النيران تلتهم مسرح برنامج اكتشاف مواهب شهير بسبب خطأ فني (صور)

تسبب خطأ فني في أحد العروض الأخيرة من برنامج Britain's Got Talent، بحالة ذعر بين لجنة الحكام والجمهور.

وتقدم الفنان البهلواني "داني ZZZZ"، بعرض يشمل تقييده داخل صندوق خشبي ثم إشعال النار فيه، ما يمنحه دقيقة واحدة فقط للهروب، لكن الخطأ وقع عندما اشتعلت النيران في الصندوق؛ ما أثار حالة من الخوف الشديد في المسرح.

وكانت ردود فعل الحكام متنوعة، فقالت أماندا هولدن "هذا الكثير من النار!"، فيما تساءل برونو تونيولي بقلق: "هل هو بخير؟"، وأعربت أليشا ديكسون عن دهشتها قائلة: "هل حدث خطأ ما يا رفاق؟"

وبعد لحظات، فاجأ داني الجميع بالقفز من الصندوق عندما اجتاح الدخان المسرح، معترفًا بأن العرض سار بشكل خاطئ.. قائلًا "كان من المفترض أن أخرج من المقدمة، لكن الأمر لم ينجح بهذه الطريقة".

مشهد من اندلاع النيران بالصندوق
مشهد من اندلاع النيران بالصندوقBritain's Got Talent

وتداول رواد موقع "إكس" الفيديو على نظاق واسع، معبيرن عن حالة الذعر التي أصابتهم فور مشاهدة الحادثة.

وقال أحد المعلقين: "هذه نيران ضخمة يا إلهي"، في حين كتب آخر "أوه، لا تعبث بالنار!".

إنزال الصندوق
إنزال الصندوقBritain's Got Talent
نزول داني من الصندوق
نزول داني من الصندوقBritain's Got Talent
بريطانيا
حوادث

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