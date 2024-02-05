تقرير إسرائيلي يحذر من "كارثة بيئية" بسبب نفايات غزة

حذر تقرير إسرائيلي من آثار كارثية لاستمرار ارتفاع درجات حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط، قرابة 0.13 درجة مئوية سنويًّا، وارتفاع منسوب مياهه قرابة 4.6 ملم، ووجود نسب كبيرة من النفايات ومخلفات الصرف الصحي القادمة من غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، أجزاءً من تقرير لـ "المرصد الوطني للبحر المتوسط"، أكد الارتفاع الحاد في نسب تلوث مياه البحر المتوسط قبالة إسرائيل، ما أدى لارتفاع نسب الزئبق في الأسماك الصالحة للأكل، وتزايد مخلفات الصرف الصحي في قاع البحر.

ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2019 رُصِد تراجع في نسب تركيز الزئبق داخل الأسماك الصالحة للأكل في خليج حيفا، إلا أن النسب عادت وارتفعت بحلول 2022 بمستويات كبيرة.