مسلسل "أفاذار" بأمازيغية الريف المغربي يدخل السباق الرمضاني

يُعرض مسلسل "أفاذار" بأمازيغية الريف شمال المغرب، ضمن الجدول الرمضاني لقناة "تمازيغت" الحكومية، التي تراهن على استقطاب جمهور واسع من أبناء منطقة الريف.

وأخرج المسلسل حميد زيان، وكتب سيناريو هذه التجربة الدرامية الجديدة بأمازيغية الريف شمال المغرب، جمال أبرنوص، فيما تكلف بتنفيذ الإنتاج عبد الرحيم هربال.

وينتصر المسلسل الأمازيغي الجديد للمرأة في منطقة الريف، خاصة أن العنوان "أفاذار"، المستمد من أحداث العمل، يقصد به نبات الصّبار بالأمازيغية، والذي يدل بشكل أساس على كل معاني الصمود والمقاومة والإرادة.

ويقول كاتب سيناريو "أفاذار"، جمال أبرنوص: "المسلسل تجري أحداثه خلال العقد الأخير من القرن الماضي، إذ يحكي قصة فتاة جامعية معطلة عن العمل من منطقة الريف (شمال)، تنطلق في مشروع تأسيس تعاونية نسائية بقريتها الريفية الفقيرة، لكي توفّر لنفسها، ولنساء أخريات مورد رزق واستقلالية مالية".