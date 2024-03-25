تطور جديد في قضية السائق المتهم بخطف "فتاة الشروق"

أحالت النيابة العامة المصرية السائق المتهم بمحاولة اختطاف حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًّا بـ "فتاة الشروق" إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهم بقرار الإحالة تهم الشروع في خطف فتاة بطريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير المخدر.

ويأتي قرار الإحالة بعد أيام من وفاة حبيبة الشماع متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالمخ، حيث كانت محتجزة بالعناية المركزة داخل المركز الطبي العالمي بالقاهرة.

وقضية حبيبة التي عرفت بـ "فتاة الشروق" قد هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية إثر اتهامها لسائق سيارة تابعة للتطبيق الذكي "أوبر" بمحاولة التعدي عليها؛ ما جعلها تسارع بالقفز من السيارة، وهو ما نفاه المتهم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.

وبلغت الراحلة حبيبة من العمر 24 عامًا، وتعرضت لإصابة خطيرة في الرأس، وكدمات متفرقة في الجسم، ونزيف في المخ إثر قفزها من السيارة على طريق مدينة " الشروق"، وهي خريجة كلية الإعلام في الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور.