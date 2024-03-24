انتصار تعتذر مُجبرة لشيماء سيف في "رامز جاب من الآخر"
أُجبرت الفنانة المصرية انتصار على الاعتذار لمواطنتها شيماء سيف، رغم الخلاف الكبير القائم بينهما منذ عدة سنوات.
ووقعت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، ضحية برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه رامز جلال بحلقة اليوم الأحد.
وفي أول الحلقة طلب رامز جلال من انتصار الاعتذار لشيماء سيف وكاملة أبو ذكري بسبب خلافها معهما، إلا أنها رفضت بداية.
وقالت عن شيماء سيف: "إزاي أتصالح مع واحدة بتشتمني في البرامج وتاخد فلوس"، لكنها أجبرت على الاعتذار منها بسبب خوفها من "التمساح" في إحدى فقرات البرنامج الشهير.
من جهتها، شتمت الفنانة مريهان، رامز جلال عدة مرات بسبب المقلب، لتقوم في نهاية الحلقة بتقليد إليسا وهيفاء وهبي بطلب منه.