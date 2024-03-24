انتصار تعتذر مُجبرة لشيماء سيف في "رامز جاب من الآخر"

أُجبرت الفنانة المصرية انتصار على الاعتذار لمواطنتها شيماء سيف، رغم الخلاف الكبير القائم بينهما منذ عدة سنوات.

ووقعت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، ضحية برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه رامز جلال بحلقة اليوم الأحد.