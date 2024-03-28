تصدر الترند.. قصة أغرب طلاق بين شريف منير ورانيا يوسف

زوجان ينفجر بينهما الخلاف فينفصلان في خضم أزمة عاصفة دون أن يعرفا أن الواقعة يتم عرضها على الهواء في بث مباشر عبر السوشيال ميديا.

هذا ما حدث في مشهد لافت ومؤثر نال إشادة واسعة ولفت الأنظار في نهاية الحلقة الأولى وبدايات الحلقة الثانية من مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يُعرض في النصف الثاني من رمضان، ويلعب بطولته شريف منير ورانيا يوسف.

ويجسد النجمان شخصيتي "أدهم" و"ياسمين"، شريكي الحياة الزوجية والعمل، اللذين يحتدان في مشادة كلامية تنتهي بأن يلقي "أدهم" يمين الطلاق على زوجته وهو يفتح باب البيت، فإذا بأفراد العائلة بالكامل والأصدقاء المقربين ينتظرونهم داخل المنزل وسط الظلام، حيث كانوا يجهزون مفاجأة تتمثل في الاحتفال بعيد زواجهما.

وتنقلب المناسبة السعيدة إلى بث وقائع طلاق يشاهده الملايين "لايف"، ويتصدر هاشتاغ "طلّق مراته في الضلمة" الترند ضمن أحداث المسلسل، ويفاجأ الزوجين بوسائل الإعلام تطلب استضافتهما باعتبارهما أصحاب أغرب قصة طلاق.

ويتناول المسلسل أزمة الطلاق بعد سنوات طويلة من الحب والنجاح والاستقرار، وعلاقة ذلك بأزمة منتصف العمر وسبل تغيير نظرة المجتمع السلبية إلى المرأة المطلقة.

وتميز العمل بسرعة الإيقاع والمفاجآت المتوالية، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في البطولة عمرو فرج، وتامر فرج، ومروة عبد المنعم، وميمي جمال.