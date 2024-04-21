كشف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة "التيك توكر" إسراء روكا
كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في الحادث المروري المروع الذي راحت ضحيته التيك توكر المصرية "إسراء روكا".
وتبين، وفق شهود عيان، أن إسراء كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة فوق جسر في منطقة الحرفيين في القاهرة قبل أن تفقد السيطرة وتنحرف بها السيارة يمينا ويسارا، وتصطدم بالسور الحديدي للجسر، ثم تسقط من فوقه.
وسارع رواد مقهى قريب من مكان الحادث إلى الضحية ليكتشفوا أن قلبها لا يزال ينبض رغم الدماء الغزيرة التي تغطي جسدها بالكامل، فسارعوا إلى طلب سيارة الإسعاف لكن القدر لم يمهلها.
وأثبتت معاينة النيابة أن سيارة "إسراء" سقطت من على ارتفاع 10 أمتار، فيما أفادت مناظرة جثمانها بوجود "كسور في الجمجمة أدت إلى الوفاة، جراء ارتطام الرأس بجسم صلب".
وتبلغ إسراء من العمر 28 عاما، ويتابع صفحتها على " تيك توك" أكثر من 50 ألف متابع، بينما حصدت صفحتها على "إنستغرام" أكثر من 111 ألف متابع، وحققت شهرة واسعة بسبب مقاطع الفيديو التي تبثها على " تيك توك".