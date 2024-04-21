كشف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة "التيك توكر" إسراء روكا

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في الحادث المروري المروع الذي راحت ضحيته التيك توكر المصرية "إسراء روكا".

وتبين، وفق شهود عيان، أن إسراء كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة فوق جسر في منطقة الحرفيين في القاهرة قبل أن تفقد السيطرة وتنحرف بها السيارة يمينا ويسارا، وتصطدم بالسور الحديدي للجسر، ثم تسقط من فوقه.

وسارع رواد مقهى قريب من مكان الحادث إلى الضحية ليكتشفوا أن قلبها لا يزال ينبض رغم الدماء الغزيرة التي تغطي جسدها بالكامل، فسارعوا إلى طلب سيارة الإسعاف لكن القدر لم يمهلها.