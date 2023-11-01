مع بلوغها 18 عامًا.. وريثة عرش إسبانيا تؤدي يمين الولاء للدستور
أدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، الثلاثاء يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عامًا، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.
وأمام أنظار والديها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا وشقيقتها الصغرى صوفيا، أدت الأميرة اليمين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدين في جلسة استثنائية، وهو أداء مهيب قام به جدُّها خوان كارلوس الأول عام 1969 في ظل دكتاتورية فرانكو ثم والدها عام 1986 في ظل النظام الديمقراطي.
وأدت ليونور، التي ارتدت بدلة رسمية بيضاء أنيقة، اليمين على نسخة الدستور ذاتها التي كان والدها قبلها أدى اليمين عليها قبل 37 عامًا، بحضور الملكة وأمام رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينجول.
وقالت "أقسم أن أؤدي مهامي بولاء وأن أحمي وأضمن حماية الدستور والقوانين، وأن أحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي، وأن أكون مخلصة للملك" قبل أن يصفق لها أعضاء البرلمان لبضع دقائق.
احتفالات الشارع
وتجمعت حشود في محيط البرلمان وحمل الحاضرون أعلام إسبانيا مرددين "فلتحيا إسبانيا" عند مرور العائلة المالكة أو "عيد ميلاد سعيد" للأميرة الشابة.
وبُث الحفل المقتضب بشكل مباشر على شاشات عملاقة نُصبت في ساحة لابويرتا ديل سول في وسط مدريد وكذلك في مناطق أخرى في العاصمة الإسبانية.
وقرعت أجراس الكنائس في محيط مدريد وبدأ متابعو الحفل عبر الشاشات بالتصفيق.
ومع هذا القسم، بات بإمكان ليونور أن تخلف فيليبي وأن تصبح تلقائيًّا رئيسة الدولة في حال غياب الملك.
وتمكنت ليونور من كسب محبة الشعب وخصصت مجلة المشاهير Lecturas صفحتها الأولى في العدد الأخير لتزايد شعبية الأميرة الشابة.
فصل جديد
وتتحدث الأميرة ليونور الفرنسية والإنكليزية والكاتالونية بالإضافة إلى الإسبانية. وبعد حصولها على شهادة البكالوريا الدولية من كلية أتلانتيك في ويلز، بدأت القائدة المستقبلية للقوات المسلحة الإسبانية في آب/أغسطس تدريبًا عسكريًّا لمدة ثلاث سنوات في أكاديمية عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال شرق البلاد.
وتمامًا مثل والدها فيليبي، من المتوقع أن تقضي عامًا في كل قسم من أقسام القوات المسلحة، بدءًا بالجيش، قبل أن تكمل دراستها الجامعية.