مع بلوغها 18 عامًا.. وريثة عرش إسبانيا تؤدي يمين الولاء للدستور

أدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، الثلاثاء يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عامًا، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.

وأمام أنظار والديها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا وشقيقتها الصغرى صوفيا، أدت الأميرة اليمين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدين في جلسة استثنائية، وهو أداء مهيب قام به جدُّها خوان كارلوس الأول عام 1969 في ظل دكتاتورية فرانكو ثم والدها عام 1986 في ظل النظام الديمقراطي.

وأدت ليونور، التي ارتدت بدلة رسمية بيضاء أنيقة، اليمين على نسخة الدستور ذاتها التي كان والدها قبلها أدى اليمين عليها قبل 37 عامًا، بحضور الملكة وأمام رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينجول.

وقالت "أقسم أن أؤدي مهامي بولاء وأن أحمي وأضمن حماية الدستور والقوانين، وأن أحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي، وأن أكون مخلصة للملك" قبل أن يصفق لها أعضاء البرلمان لبضع دقائق.