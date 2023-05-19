شرطة أستراليا تقر باستخدام مسدس صاعق ضد امرأة تبلغ 95 عاما

أقرت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، بأن أحد عناصرها استخدم مسدسا صاعقا مع امرأة تبلغ 95 عاما داخل دار للمسنين، ما أدخلها في "حالة حرجة" صحيا، وأنها تحقق في الحادثة.

وكان شرطيون قد استدعوا إلى دار للمسنين في ولاية نيو ساوث ويلز لكبح جماح امرأة "مسلحة بسكين"، على ما أعلنت الشرطة في بيان.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها "حاولوا التحدث إلى المرأة"، وخلال هذا التفاعل، استخدم عنصر مخضرم مسدسه الصاعق، ما تسبب بسقوط المرأة وارتطام رأسها بالأرض.