شرطة أستراليا تقر باستخدام مسدس صاعق ضد امرأة تبلغ 95 عاما
أقرت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، بأن أحد عناصرها استخدم مسدسا صاعقا مع امرأة تبلغ 95 عاما داخل دار للمسنين، ما أدخلها في "حالة حرجة" صحيا، وأنها تحقق في الحادثة.
وكان شرطيون قد استدعوا إلى دار للمسنين في ولاية نيو ساوث ويلز لكبح جماح امرأة "مسلحة بسكين"، على ما أعلنت الشرطة في بيان.
وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها "حاولوا التحدث إلى المرأة"، وخلال هذا التفاعل، استخدم عنصر مخضرم مسدسه الصاعق، ما تسبب بسقوط المرأة وارتطام رأسها بالأرض.
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" ووسائل إعلامية أخرى أن المرأة، واسمها كلير نولاند وهي أمّ لثمانية أبناء وتعاني من الخرف، كانت تتحرك بالاستعانة بجهاز المساعدة على المشي
ونُقلت المرأة المسنة إلى مستشفى بمقاطعة كوما في جنوب الولاية، حسب الشرطة التي وصفت حالتها الصحية بأنها "حرجة".
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" ووسائل إعلامية أخرى أن المرأة، واسمها كلير نولاند وهي أمّ لثمانية أبناء وتعاني من الخرف، كانت تتحرك بالاستعانة بجهاز المساعدة على المشي، حاملة سكينا لدى وصول الشرطة.