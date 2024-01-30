قناة أسترالية تعتذر بعد تعديل صورة برلمانية بالفوتوشوب

اعتذرت قناة تلفزيونية أسترالية "بلا تحفظ"، الثلاثاء، عن تعديلها صورة برلمانية إقليمية، في خطوة نددت بها المرأة المعنية بوصفها عملاً "متحيزاً ضد النساء".

ونشرت جورجي بورسيل، عضو مجلس الشيوخ في برلمان ولاية فيكتوريا، عبر الإنترنت، الصورة الأصلية ونسختها المعدلة من جانب قناة "ناين نيوز ملبورن" 9News Melbourne، المملوكة لمجموعة "ناين نتوورك أستراليا" Nine Network Australia الإعلامية.

وفي النسخة المعدلة التي عُرضت مساء الاثنين، تحول فستانها الأبيض بلا أكمام إلى قميص قصير وتنورة مع بطن مكشوف، فيما بدا واضحاً تكبير صدرها.

وكتبت بورسيل عبر منصة إكس: "لقد تحملت الكثير بالأمس. لكن لم أتوقع رؤية جسمي وأزيائي معدّلة بالـ"فوتوشوب" من جانب وسيلة إعلامية".