قناة أسترالية تعتذر بعد تعديل صورة برلمانية بالفوتوشوب
اعتذرت قناة تلفزيونية أسترالية "بلا تحفظ"، الثلاثاء، عن تعديلها صورة برلمانية إقليمية، في خطوة نددت بها المرأة المعنية بوصفها عملاً "متحيزاً ضد النساء".
ونشرت جورجي بورسيل، عضو مجلس الشيوخ في برلمان ولاية فيكتوريا، عبر الإنترنت، الصورة الأصلية ونسختها المعدلة من جانب قناة "ناين نيوز ملبورن" 9News Melbourne، المملوكة لمجموعة "ناين نتوورك أستراليا" Nine Network Australia الإعلامية.
وفي النسخة المعدلة التي عُرضت مساء الاثنين، تحول فستانها الأبيض بلا أكمام إلى قميص قصير وتنورة مع بطن مكشوف، فيما بدا واضحاً تكبير صدرها.
وكتبت بورسيل عبر منصة إكس: "لقد تحملت الكثير بالأمس. لكن لم أتوقع رؤية جسمي وأزيائي معدّلة بالـ"فوتوشوب" من جانب وسيلة إعلامية".
من جانبه، رد هيو نايلون، مدير قناة 9News Melbourne، مؤكدا أن قسم الصور بالقناة وجد صورة للبرلمانية على الإنترنت كان من المقرر استخدامها في موضوع صحافي حول صيد البط، وبورسيل عضو في البرلمان عن حزب العدالة من أجل الحيوانات في شمال فيكتوريا.
وأوضح نيلون "كما هو معتاد، جرى تعديل حجم الصورة لتتناسب مع مواصفاتنا".
وأضاف "خلال هذه العملية، أنشأ فوتوشوب بصورة آلية نسخة لا تتوافق مع اللقطة الأصلية"، في إشارة إلى برنامج تعديل الصور التابع لشركة "أدوبي" Adobe.
وتابع نيلون "هذا لا يفي بالمعايير التحريرية العالية التي نطبقها، ونحن نعتذر من دون تحفظ للسيدة بورسيل"، متحدثاً عن "خطأ في الرسوميات".
"أدوبي" دحضت التفسير
وقال ناطق باسم شركة "أدوبي"، في بيان لوسائل الإعلام الأسترالية: "إن أي تغييرات على هذه الصورة كانت تتطلب تدخلاً وموافقة بشرية".