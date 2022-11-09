محكمة مصرية تخفف سجن زوج "عروس الإسماعيلية" من سنة إلى شهر

وبعد تخفيف الحكم، سيخرج العريس، الأربعاء، بعد الانتهاء من الإجراءات، وذلك بعد قضاء مدة الحكم التي احتسبت له منذ القبض عليه.

وكانت محكمة مصرية، قضت بالسجن مدة عام مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 جنيه (84 دولارًا) بحق العريس، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة احتجاز زوجته.

وتمت محاكمة الزوج المحتجز على ذمة القضية بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدًا بالإسماعيلية، في قضية أثارت جدلًا كبيرًا في مصر خلال الأيام الماضية.

وكان محامي العروس، نفى، في وقت سابق، ما تردد بشأن وجود مصالحة بين الزوج المتهم وموكّلته؛ لإنهاء الأمور بشكل ودي بعيدًا عن المحاكم.

وتصدرت قضية "عروس الإسماعيلية" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما اتهمت زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها مدة 15 يوما داخل غرفة".