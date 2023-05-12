ضبط شخصين يمارسان طب وتجميل الأسنان بمركبة في الأردن

أعلنت السلطات في الأردن، اليوم الخميس، عن ضبط شخصين يمارسان ضبط وتجميل الأسنان داخل مركبة متنقلة في مدينة الزرقاء، دون شهادات علمية أو رخصة مزاولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الأجهزة الأمنية ضبطت بالتعاون مع كوادر قسم صحة الفم والأسنان شخصين، يحملان جنسية عربية، يمارسان طب وتجميل الأسنان في مركبة متنقلة في الزرقاء.

ونقلت الوكالة عن الدكتور خالد عبدالفتاح مدير صحة الزرقاء قوله إن "كوادر قسم صحة الفم والأسنان بالمديرية، وإثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين غير أردنيين يقومان بممارسة طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة " بكب"، قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بالتحري ومراقبة هذين الشخصين وضبطهما بممارسة أعمالهما غير القانونية على عدد من المواطنين".