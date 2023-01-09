الكويت.. الإعدام شنقا لـ"وحش خيطان"
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الاثنين، حكماً أوليًا بإعدام وافد مصري يعمل في قطاع التربية، أدين بـ"الاعتداء الجنسي" على أطفال وافدين تحت التهديد.
وأدانت المحكمة المتهم الذي يعمل مدرس تربية إسلامية في إحدى مدارس الكويت، والذي عُرف إعلاميا بـ"وحش خيطان"، نسبةً إلى منطقة خيطان في محافظة الفروانية التي شهدت عددا من جرائم اعتدائه على الأطفال.
وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقا في أولى القضايا الخمسين المتهم بها، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على "وحش خيطان" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تقديم شكوى ضده من قبل والد أحد الأطفال الذي اتهمه بالاعتداء على ابنه.
وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام محلية، فإن "المتهم اعترف عقب القبض عليه والتحقيق معه بارتكاب 50 جريمة على مدار 3 أشهر فقط، وأنه هدد ضحاياه بالقتل، وأن هناك 6 من ضحاياه تعرفوا عليه في طابور العرض".
ودخل المتهم البالغ من العمر 40 عامًا إلى الكويت منذ 9 أعوام، وعمل في إحدى مدارس المتوسط في الجهراء.
وكان يقطن منطقة الجهراء، لكنه كان ينتقل منها إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الأطفال الوافدين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا.