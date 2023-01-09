الكويت.. الإعدام شنقا لـ"وحش خيطان"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الاثنين، حكماً أوليًا بإعدام وافد مصري يعمل في قطاع التربية، أدين بـ"الاعتداء الجنسي" على أطفال وافدين تحت التهديد.

وأدانت المحكمة المتهم الذي يعمل مدرس تربية إسلامية في إحدى مدارس الكويت، والذي عُرف إعلاميا بـ"وحش خيطان"، نسبةً إلى منطقة خيطان في محافظة الفروانية التي شهدت عددا من جرائم اعتدائه على الأطفال.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقا في أولى القضايا الخمسين المتهم بها، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.