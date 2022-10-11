الكويت تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة داخل أدوات مخصصة للأطفال
تمكنت السلطات الكويتية من الإطاحة بمهرب مخدرات ابتكر حيلة جديدة لإدخال نوع من هذه المواد المحظورة إلى البلد الخليجي، بإخفائها داخل أدوات خاصة بالأطفال، بطريقة متقنة.
ولجأ المتهم إلى إخفاء المواد المخدرة، التي جلبها من دولة أوروبية، في دفاتر تلوين مخصصة للأطفال، إذ أحدث داخلها تجويفًا وألصق بها أكياسًا من مادة شمع الماريغوانا المخدرة، بحسب الإدارة العامة للجمارك الكويتية.
وأفادت الإدارة بأن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي نجحوا في إحباط تهريب هذه المواد وإدخالها إلى الكويت، وضبطوا المتهم.
كما أكدت الجمارك الكويتية أن "عملية ضبط المتهم واكتشاف المواد المخدرة، التي تزن 200 غرام تقريبًا، تمت بالتعاون والتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث والتحري الجمركي".
ووثَّقت الإدارة عبر حسابها في "تويتر" مقطعًا أظهر الدفاتر الملونة التي استخدمها المتهم وأخفى بداخلها المواد المخدرة.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاماً قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحياناً إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
ويلجأ تجار ومهربو المخدرات إلى وسائل مختلفة لإدخال هذه المواد إلى البلد الخليجي، الذي سبق أن أحبطت سلطاته عمليات تهريب وضبطت المتورطين فيها.
ومن بين الوسائل التي لجأ إليها المهربون، استخدام طاولة شطرنج تم إدخالها قبل أيام قليلة إلى الكويت بعد إخفاء مواد مخدرة في تجويف داخلها.
والعام الماضي، استعان مقيم من جنسية عربية بشحنة أسماك مستوردة عبر طائرة لإدخال كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار بها.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في تقرير سابق، أن "عدد تجار المخدرات الذين تم ضبطهم في الفترة الممتدة بين 10 آب/ أغسطس الماضي و6 أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغ 65 تاجراً من جنسيات مختلفة، بفضل تعاون رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والمباحث الجنائية، وخفر السواحل، وإدارة الجمارك".