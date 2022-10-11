الكويت تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة داخل أدوات مخصصة للأطفال

تمكنت السلطات الكويتية من الإطاحة بمهرب مخدرات ابتكر حيلة جديدة لإدخال نوع من هذه المواد المحظورة إلى البلد الخليجي، بإخفائها داخل أدوات خاصة بالأطفال، بطريقة متقنة.

ولجأ المتهم إلى إخفاء المواد المخدرة، التي جلبها من دولة أوروبية، في دفاتر تلوين مخصصة للأطفال، إذ أحدث داخلها تجويفًا وألصق بها أكياسًا من مادة شمع الماريغوانا المخدرة، بحسب الإدارة العامة للجمارك الكويتية.

وأفادت الإدارة بأن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي نجحوا في إحباط تهريب هذه المواد وإدخالها إلى الكويت، وضبطوا المتهم.

كما أكدت الجمارك الكويتية أن "عملية ضبط المتهم واكتشاف المواد المخدرة، التي تزن 200 غرام تقريبًا، تمت بالتعاون والتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث والتحري الجمركي".

ووثَّقت الإدارة عبر حسابها في "تويتر" مقطعًا أظهر الدفاتر الملونة التي استخدمها المتهم وأخفى بداخلها المواد المخدرة.