تصاعد أزمة ليلى غفران ومحاميها في واقعة "الخاتم الألماس"

تصاعدت حدة الأزمة التي طرفاها المحامي المصري حسن أبوالعينين والفنانة المغربية ليلى عفران، والتي نشبت مؤخرا، وتطورت أحداثها سريعا.

ونفى المحامي أبوالعينين عدم علم موكلته السابقة الفنانة ليلى غفران، بالقضية التي رفعها ضدها بعدما اتهمته بـ"السرقة".

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "القضية استمرت في التحقيقات لمدة عامين، وتم الإعلان 3 مرات من النيابة بالدعوى وبموعد أول جلسة للمحاكمة يوم 30 نوفمبر الماضي".

وأضاف: "كل الأوراق مستكملة طبقا للإجراءات القانونية، وموجودة ضمن ملف الدعوى المقامة ضد ليلى غفران".

وحول وجود تواصل للصلح بينهما، أكد أنه "لم يكن هناك أي تواصل للصلح وحل الخلاف بعيدا عن المحاكم ولم تحاول التواصل معه نهائيا خلال الفترة الماضية".

وتابع: "كان هناك رد مني على ما جاء في منشور (فيسبوك) والذي اتهمتني فيه ليلى غفران بسرقة الخاتم الألماس، ولكن لم يحدث أي تواصل بعدها بيننا"، مؤكدا أنها كانت على علم بالقضية والإجراءات القانونية المتخذة.

كما نفى أبو العينين وجود أي تواصل معه من المستشار القانوني للفنانة ليلى غفران أو أي شخص من طرفها.

وعن تصريح غفران بأنها ستلجأ لمقاضاته متهمة إياه بالتشهير بها، قال المحامي المصري: "من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء والقانون للحصول على حقه، وهذا أمر لا يحزنني، على العكس هذا شيء جيد، وما حدث منها يُعد قذفا في حقي".