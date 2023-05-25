"أدلة جديدة" تعيد قضية اختفاء الطفلة مادلين ماكان إلى الواجهة

عادت قضية اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان في ظروف غامضة، قبل نحو 15 عاما، في إحدى مناطق البرتغال السياحية إلى الواجهة، بعد معلومات مثارة حول العثور على أدلة جديدة.

ويجري رجال الشرطة حاليًا تفتيشًا في خزان المنطقة التي فقدت فيها الطفلة، إذ تبين أن المشتبه الرئيس في القضية زار الخزان بعد أيام من اختفاء ماكان.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه به كريستيان بروكنر ذهب إلى السد (الخزان) مع آخرين، وذلك بعد أيام فقط من اختفاء الطفلة، البالغة 3 سنوات آنذاك، من سريرها.

تجري عمليات بحث جديدة حاليًا، بناء على طلب المحققين الألمان، الذين يعتقدون أن المتهم (45 عامًا)، اختطف وقتل شابًا.

ويقبع بروكنر في السجن في ألمانيا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع "برايا دار لوز" (الذي شهد اختفاء ماكان) في العام 2005، ويشتبه بارتكابه المزيد من جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المنطقة بين أعوام 2000 و2017.