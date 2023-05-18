شبهة بـ"تجارة أعضاء البشر" في حادثة وفاة جماعة دينية في كينيا

كشفت عمليات التشريح عن 112 جثة على الأقل من ضحايا "مذبحة شاكاهولا" في غابة جنوب شرق كينيا، الذين اتبعوا تعليمات زعيمها الدينية بالصوم حتى الموت، عن "تجارة بأعضاء البشر".

وكان عدد ضحايا جماعة دينية دعا زعيمها للصيام لـ"لقاء يسوع" قد ارتفع يوم الأربعاء إلى 226 شخصًا، مع العثور على 15 جثة إضافية، وفق السلطات.

وقالت محافِظة المنطقة رودا اونيانشا "تم استخراج 15 جثة وتم العثور على واحدة في الغابة".

وبحسب اونياشا عثرت فرق الإنقاذ على شخص واحد على قيد الحياة.

وتم تشريح 112 جثة حتى الآن، وخلصت نتائج التشريح إلى أن معظم الضحايا ماتوا جوعًا، بينما تعرّض ضحايا آخرون ومنهم أطفال، للخنق أو الضرب أو الاختناق.