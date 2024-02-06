بقضية الفتاة العارية.. محافظ البصرة يطالب السلطات العراقية بالتحرك
وجّه محافظ البصرة بيانا للشرطة العراقية، طالبهم فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تداول صور عارضة "عارية"، خلال مهرجان جمالي في أحد المراكز التجارية.
وقال المحافظ محمد التميمي، إن مشهد الفتاة العارية "خادش للحياء"، و"لا يتوافق مع قواعد السلوك الاجتماعي لمجتمع البصرة"، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق قاعة المسرح التي أقيم فيها المهرجان في المول التجاري.
وكانت صور عارضة بملابس مكشوفة قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها إحدى المشاركات في عرض أزياء أقيم بمركز "سنشل" التجاري في البصرة، والذي شهد مشاركة دولية من لبنان وإيران.
وبعد تداول صور العارضة على نطاق واسع، قال كثيرون إن الفتاة لم تظهر عارية، وإنما ارتدت ملابس باللون البيج، الأقرب لدرجات لون البشرة.
من جانبها، ردت إدراة المركز التجاري على المطالبات بمحاسبتها بصفتها جهة مشاركة في المهرجان، مؤكدة أن استضافة الحدث في المول جاء على خلفية كتب رسمية صادرة من الجهات الرسمية، مشيرة إلى أنها "غير مسؤولة عن الخرق".
وأضافت: "هل يُعقل أن نوافق على إقامة مهرجان يخدش الذوق العام في وقت استضافات القاعة العشرات من الأنشطة الثقافية والفنية التي تخدم البصرة وتحترم خصوصيتها؟".