بقضية الفتاة العارية.. محافظ البصرة يطالب السلطات العراقية بالتحرك

وكانت صور عارضة بملابس مكشوفة قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها إحدى المشاركات في عرض أزياء أقيم بمركز "سنشل" التجاري في البصرة، والذي شهد مشاركة دولية من لبنان وإيران.

وبعد تداول صور العارضة على نطاق واسع، قال كثيرون إن الفتاة لم تظهر عارية، وإنما ارتدت ملابس باللون البيج، الأقرب لدرجات لون البشرة.