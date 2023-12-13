بعد أسابيع من زفاف القرن.. العريس يواجه السجن المؤبد

يواجه رجل الأعمال الأمريكي جاكوب لاغرون، حكما بالسجن لمدة 25 سنة بعد اتهامه بإطلاق النار على 3 من عناصر الشرطة، بعد مرور أقل من شهر على زواجه من مادلين بروكواي بحفل زفاف باذخ.

وكان زفاف الثنائي قد تصدر عناوين الصحف والمجلات قبل أسابيع، بوصفه "عرس القرن" والذي قيل إنه كلف نحو 59 مليون دولار، حيث استمرت الاحتفالات على مدار 5 أيام في أرقى معالم العاصمة الفرنسية باريس، منها دار الأوبرا وقصر فرساي.