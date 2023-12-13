بعد أسابيع من زفاف القرن.. العريس يواجه السجن المؤبد
يواجه رجل الأعمال الأمريكي جاكوب لاغرون، حكما بالسجن لمدة 25 سنة بعد اتهامه بإطلاق النار على 3 من عناصر الشرطة، بعد مرور أقل من شهر على زواجه من مادلين بروكواي بحفل زفاف باذخ.
وكان زفاف الثنائي قد تصدر عناوين الصحف والمجلات قبل أسابيع، بوصفه "عرس القرن" والذي قيل إنه كلف نحو 59 مليون دولار، حيث استمرت الاحتفالات على مدار 5 أيام في أرقى معالم العاصمة الفرنسية باريس، منها دار الأوبرا وقصر فرساي.
ومثُل لاغرون أمام محكمة مقاطعة "تارانت" بولاية تكساس مؤخرا، وحضر جلسة استماع للتهم الموجهة إليه.
وبحسب المحكمة، يواجه العريس "سيئ الحظ" تهمة اعتداء على موظفي الدولة، والتي تعتبر جناية من الدرجة الأولى في ولاية تكساس.
وقال مسؤولون إن الحادث وقع في 14 مارس الماضي، أي قبل الزفاف الفاخر بأشهر، عندما استجاب ضباط شرطة في وستوورث فيلدج لاتصالات متعددة بشأن وقوع أعمال مقلقة، وحين وصلوا، تعرض 3 من الضباط لإطلاق نار من قبل لاغرون، الذي أُطلِق سراحه لاحقاً بكفالة قدرها 20 ألف دولار.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من الزوجين على التهم الموجهة ضد جاكوب، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا أنه تم حذف حسابه من "تيك توك" منذ مثوله أمام محكمة مقاطعة تارانت، بينما أصبح حسابه في إنستغرام خاصا، بعد أن كان متاحا للجميع.