أمريكي يتهم مكتب التحقيق الفيدرالي بسرقة كنزه

ورغم أن الواقعة حدثت عام 2018، إلا أن بارادا يتهم الـ"FBI" حاليًا بسرقة كنزه، الذي اكتشفه، كما يتهم المكتب أيضًا بالتكتم على الغنيمة وإخفائها.

وأشار بارادا إلى أنه رغم مناشدته مكتب التحقيق، إلا أنه مُنع من المشاركة في حضور عملية الحفر واستخراج الكنز.

وقال: "عندما عدت بأجهزتي إلى المكان في اليوم التالي من حفرهم الموقع، لم أجد أي شيء، في حين إنني قبل ذلك بأسبوع أو أكثر، تمكنت من العثور على الذهب والفضة".