مصر.. فيديو صادم لشخص يضرب والدته ذات الـ 97 عامًا
أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يعتدي على والدته بالضرب باستخدام أداة حادة، غضبًا واسعًا في مصر.
ويُظهر الفيديو المتداول سيدة طاعنة في السن وابنها يعتدي عليها بأداة حادة تستخدم في الإمساك بالفحم وهو مشتعل "ماشة"، وهي تتوسل إليه بأنها لن تكرر ما يُعاقبها بسببه.
وطالب متابعون على مواقع التواصل بتحرك الجهات المعنية والقبض على "الابن العاق"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرين إلى أنه "نزع من قلبه الرحمة، ولا يُراعي الله في والدته".
بدورها، تحركت السلطات بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في المقطع المصور.
وكشفت النيابة أنها استمعت لشهادة المجني عليها البالغة من العمر 97 عاما، والتي أكدت ديمومة تعدي ابنها عليها.
كما استمعت لشهادة زوجته وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته، المصابة بمرض الزهايمر، بالضرب.
كما أشارت النيابة إلى أن ذوي المتهم صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر لإرسالها لأشقائه؛ لنجدة المجني عليها.
وأوضحت في بيان صدر عنها أن "تحريات الشرطة أكدت أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقُه من مرضها وشيخوختها، وجارٍ استكمال التحقيقات".