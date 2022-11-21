مصر.. فيديو صادم لشخص يضرب والدته ذات الـ 97 عامًا

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يعتدي على والدته بالضرب باستخدام أداة حادة، غضبًا واسعًا في مصر.

ويُظهر الفيديو المتداول سيدة طاعنة في السن وابنها يعتدي عليها بأداة حادة تستخدم في الإمساك بالفحم وهو مشتعل "ماشة"، وهي تتوسل إليه بأنها لن تكرر ما يُعاقبها بسببه.

وطالب متابعون على مواقع التواصل بتحرك الجهات المعنية والقبض على "الابن العاق"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرين إلى أنه "نزع من قلبه الرحمة، ولا يُراعي الله في والدته".

بدورها، تحركت السلطات بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في المقطع المصور.