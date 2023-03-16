الكشف عن فيديو لحظة السطو المسلح على أمير خان وزوجته

كشفت لقطات مصورة، التقطتها كاميرا مراقبة، اللحظات المرعبة التي عاشها بطل العالم السابق الملاكم الشهير أمين خان وزوجته، خلال تعرضه لعملية سطو بهدف سرقة ساعته الماسية.

وعرضت تلك اللقطات على قناة تلفزيونية مغلقة تم عرضها أمام هيئة المحلفين، في محاكمة 3 متهمين بالتورط في السطو المسلح على أمير خان وزوجته، مع إصرارهم جميعاً على نفي التهمة.

في اللقطات، شوهد خان وهو يبتسم عند مغادرته المطعم مع زوجته، قبل عبور الطريق باتجاه سيارة منتظرة يقودها صديق الرياضي عمر خالد.

ويخرج اثنان من اللصوص من سيارة مرسيدس فضية كانت متوقفة في المقدمة، ويركض رجل مقنع نحو أمير خان، ويرفع ذراعه ويوجه مسدسه نحو الملاكم، قبل سلب ساعته ومغادرة المكان.

وخضع إسماعيل محمد 24 عامًا، وأحمد بنا 25 عامًا، ونور أمين 25 عامًا، للمحاكمة بتهمة السطو المسلح على أمير خان وزوجته عندما غادرا مطعم Sahara Grill شرق لندن، 18 أبريل الماضي.