الكشف عن فيديو لحظة السطو المسلح على أمير خان وزوجته
كشفت لقطات مصورة، التقطتها كاميرا مراقبة، اللحظات المرعبة التي عاشها بطل العالم السابق الملاكم الشهير أمين خان وزوجته، خلال تعرضه لعملية سطو بهدف سرقة ساعته الماسية.
وعرضت تلك اللقطات على قناة تلفزيونية مغلقة تم عرضها أمام هيئة المحلفين، في محاكمة 3 متهمين بالتورط في السطو المسلح على أمير خان وزوجته، مع إصرارهم جميعاً على نفي التهمة.
في اللقطات، شوهد خان وهو يبتسم عند مغادرته المطعم مع زوجته، قبل عبور الطريق باتجاه سيارة منتظرة يقودها صديق الرياضي عمر خالد.
ويخرج اثنان من اللصوص من سيارة مرسيدس فضية كانت متوقفة في المقدمة، ويركض رجل مقنع نحو أمير خان، ويرفع ذراعه ويوجه مسدسه نحو الملاكم، قبل سلب ساعته ومغادرة المكان.
وخضع إسماعيل محمد 24 عامًا، وأحمد بنا 25 عامًا، ونور أمين 25 عامًا، للمحاكمة بتهمة السطو المسلح على أمير خان وزوجته عندما غادرا مطعم Sahara Grill شرق لندن، 18 أبريل الماضي.
وكان أمير خان البالغ من العمر 36 عاماً، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004، يرتدي ساعة "فرانك مولر" المصممة حسب الطلب والمرصعة بالذهب الوردي والألماس.
وتبلغ قيمة الساعة 72 ألف جنيه أسترليني (ما يعادل 87 ألف دولار أمريكي) وكانت مرصعة بحبات ألماس عددها 719 ألماسة بوزن 19 قيراطا.
وكان أمير خان قد علق على واقعة السرقة عبر حساباته بمواقع التواصل، وقال عبر تويتر: "سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون. عبرت الشارع مع فريال ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا".
وأضاف: "ركض رجلان نحوي وطلب مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي، المهم هو أننا لم نصب بسوء".