تنامي ظاهرة هجرة الأطباء تثير القلق في المغرب

في الوقت الذي يشكو فيه القطاع الصحي بالمغرب من نقص الأطر الطبية، يتواصل نزيف هجرة الأطباء وخريجي كليات الطب والصيدلة بشكل لافت نحو الخارج، خاصة إلى أوروبا وكندا.

ويربك هذا الوضع المقلق المخططات التي تضعها الحكومة للنهوض بالقطاع الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكده عدد من الخبراء، وأرقام الدراسات الرسمية التي تطالب بإيجاد حلول عاجلة.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، بأن المملكة تعاني من "نزيف هجرة الأطباء"، وأن هذا القطاع يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية.

وسبق أن أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف ميراوي، بأن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويًّا في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، إلا أن نصفهم يهاجر إلى الدول الأوروبية.

بدورها، كشفت دراسة سابقة صادرة عن "مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر" بالمغرب، أن معدل توفر الأطباء لا يتجاوز 7.8 طبيب بدلاً من 23 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية).

وأمام تنامي ظاهرة هجرة الأطباء بالمغرب، دخل هذا الملف قبة البرلمان، قبل أيام، حيث وجّهت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة المغربي، أكدت من خلاله أن الدراسات كشفت أن "حوالي 14 ألف طبيب غادروا الوظيفة، واختار أغلبهم الهجرة نحو الخارج".

وأشارت النقابة إلى أن هجرة هؤلاء الأطباء "تزيد وتعمق من حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية" بالمغرب.

ووعد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، في وقت سابق، باتخاذ عدد من الإجراءات؛ للحد من هجرة الأطباء.