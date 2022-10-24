الكويت .. براءة الشيخ فهد سالم العلي الصباح من تهمة الإساءة للأمير

برّأت محكمة الجنايات الكويتية، في حكم صدر عنها اليوم الإثنين، الشيخ فهد سالم العلي الصباح من قضية أمن دولة بدأت محاكمته فيها قبل أشهر.

وقضت المحكمة ببراءة الشيخ فهد من تهمة الإساءة لأمير البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وبدأت قضية الشيخ فهد في أيار/ مايو الماضي، حيث تم ضبطه وحجزه آنذاك لمدة 3 أيام والتحقيق معه على خلفية شكوى قُدمت ضده من جهاز أمن الدولة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بضمان مالي بقيمة 5000 دينار كويتي (16.3 ألف دولار).

وذكرت صحيفة "القبس" في تقرير لها آنذاك، أن إلقاء القبض على الشيخ فهد والتحقيق معه وحجزه تم على خلفية "نشره تغريدة أساء فيها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".

وأوضحت أن "الشيخ فهد أكد خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد الإساءة إلى أمير البلاد، وأنه يلتزم بالقانون في تغريداته".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أن "النيابة العامة حققت مع الشيخ فهد بسبب تغريدة اعتبرتها وزارة الداخلية مجرمة رغم قيام المتهم بحذفها من حسابه في تويتر، لافتاً إلى أن حذف التغريدة المجرمة لا يعفي صاحبها من العقاب".

وكان "العلي" قد نشر قبيل ضبطه والتحقيق معه، بيانا أشار فيه إلى أمير البلاد وطالب بالكشف عن وضعه الصحي.

وتساءل في بيانه عن سبب غيابه عن الإعلام وعدم إلقائه خطابا بمناسبة الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، والتي ألقاها نيابةً عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف مخاطبا ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينها الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، أنه "من الواجب تطبيق الدستور وقانون توارث الإمارة في حال ثبت عدم قدرة الأمير صحيا على إدارة شؤون البلاد".