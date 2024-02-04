تهمة تعاطي المخدرات تلاحق إيلون ماسك ومديري "تسلا"

فجَّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد لها، قنبلة من العيار الثقيل، أكدت فيها أن إيلون ماسك استخدم المخدرات "غير المشروعة" أمام العديد من المديرين الحاليين والسابقين لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس".

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص شهدوا تعاطي ماسك للمخدرات، إن هناك مخاوف بشأن حجم تعاطي رجل الأعمال الشهير للمخدرات بشكل غير قانوني، مؤكدين أنه تعاطاها مع بعض أعضاء مجلس إدراته.

وقالت الصحيفة إن المجلس لم يجرِ أي تحقيقات في تلك القصية، كما أنه لم يوثق أي مخاوف.

ولم يستجب ماسك ومحاميه أليكس سبيرو لطلبات "وول ستريت جورنال" بالتعليق على الاتهامات الجديدة، على الرغم من أن ماسك ومحاميه ردَّا على ادعاءات الصحيفة نفسها قبل فترة، والتي أشارت إلى أنه استخدم عقار "إل إس دي" والكوكايين والفطر المخدر، في بعض حفلاته الخاصة.

وردَّ ماسك على التقرير آنذاك عبر "إكس"، قائلاً: "مهما كان ما أفعله، فمن الواضح أنني يجب أن أستمر في القيام به!.. إن "تيسلا" و"سبيس إكس" هما شركتا السيارات والفضاء الأكثر قيمة في العالم".

وأضاف: "إذا ساعدت تلك العقاقير فعلاً بتحسين صافي إنتاجيتي مع مرور الوقت، سأستمر في تعاطيها".

من جانبه، أخبر المحامي أليكس سبيرو الصحيفة أن ماسك كان يخضع لاختبارات المخدرات بشكل منتظم وعشوائي في "سبيس إكس"، وأنه لم يفشل أبدًا في الاختبار.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، يوم أمس السبت، عن أشخاص مقربين من ماسك، أن بعض المشاهير والمخرجين شعروا أنهم مُضطرون لتناول مخدرات غير مشروعة مع "ماسك" لأن رفضهم للتعاطي قد يزعجه، ما يهددهم بخسارة "رأس المال الاجتماعي" من دائرة أصدقائهم.