المتهم بقضية مبارك الرشيدي: قتلته لخلافات شخصية

كشف المتهم الرئيس بجريمة قتل مبارك علي الرشيدي في دولة الكويت، تفاصيل الجريمة، وذلك بعد العثور على جثة الرشيدي قبل يومين، بعد فقدانه نحو شهرين بظروف غامضة قبل حل اللغز.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فقد اعترف المتهم الرئيسي بضرب مبارك علي الرشيدي بقطعة حديد على رأسه، ثم قام بنقل جثته إلى السالمي.

وأضاف أن مقيما من الجنسية المصرية (تم ضبطه سابقا ودلّ على مكان الجثة) ساعده في نقل الجثة بعد لفها بسجادة ووضعها داخل حاوية "كونتينر".

وتابع المتهم في اعترافه أنه قام والمصري بإحراق الخيمة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإزالة آثار الدماء، لافتا إلى "وجود خلافات شخصية وأسباب أخرى وراء جريمته".

وقال مصدر أمني لـ"القبس" في التفاصيل، إن ثلاثة أشخاص على الأقل متورطون في هذه القضية، وهم شقيقان محبوسان على ذمة القضية، والمقيم المصري المحتجز في بلاده على ذمة القضية، والذي ساعد في نقل جثة الرشيدي إلى بر السالمي، بعد أن لفظ المجني عليه أنفاسه داخل المخيم.