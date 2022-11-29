عثر على رفاتهما في حقائب.. نيوزيلندا تتسلم امرأة يشتبه في قتلها طفلين

أعلنت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت نيوزيلندا امرأة يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب.

وسُلّمت المرأة البالغة 42 عامًا، وهي نيوزيلاندية من أصل كوري يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، بالإضافة إلى الأدلة الأبرز في القضية إلى السلطات النيوزيلندية مساء الاثنين.

وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية في بيان صادر عنها: "نأمل في التوصل إلى الحقيقة في هذه القضية بعد مسار قضائي عادل وصارم في نيوزيلندا".