عثر على رفاتهما في حقائب.. نيوزيلندا تتسلم امرأة يشتبه في قتلها طفلين
أعلنت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت نيوزيلندا امرأة يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب.
وسُلّمت المرأة البالغة 42 عامًا، وهي نيوزيلاندية من أصل كوري يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، بالإضافة إلى الأدلة الأبرز في القضية إلى السلطات النيوزيلندية مساء الاثنين.
وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية في بيان صادر عنها: "نأمل في التوصل إلى الحقيقة في هذه القضية بعد مسار قضائي عادل وصارم في نيوزيلندا".
وأوقفت الشرطة في كوريا الجنوبية المرأة في مدينة أولسان الساحلية في أيلول/سبتمبر بعد أسابيع على عثور السلطات النيوزيلندية على رفات الطفلين اللذين يُعتقد أنهما كانا يبلغان عند قتلهما سنة 2018 سبعة أعوام وعشرة أعوام.
وعرضت وسائل إعلام محلية في أيلول/سبتمبر لقطات تظهر المرأة التي أشارت الشرطة إليها بـ"لي" وهي تخرج من مركز للشرطة في أولسان برفقة محققين وتغطي رأسها بمعطف.
ورداً على أسئلة الصحفيين، قالت المرأة بإلحاح "لم أرتكب هذه الجريمة".
وعُثر على رفات الطفلين في آب/أغسطس داخل حقائب كانت من بين أغراض تخلّى أصحابها عنها في أوكلاند واشترتها إحدى العائلات في مزاد.
وأوضحت الشرطة النيوزيلندية أنّ الجثتين بقيتا في الحقائب ربما لسنوات عدة، مما يعقّد التحقيق في القضية.
وأكدت السلطات مرارا أنّ الأسرة التي عثرت على الجثتين لا علاقة لها بالحادثة، وأنها تتلقى دعما نفسيا لمساعدتها على التعافي من الصدمة التي أحدثها عثورها على الرفات.