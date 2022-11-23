الإعدام "رميا بالرصاص" لقاتل الطفلة اليمنية مها مدهش

قضت محكمة الميناء الابتدائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بإعدام المتهم حسن محمد البنجابي رميا بالرصاص حتى الموت في مكان عام، وذلك في أولى جلسات قضية مقتل الطفلة مها باسم مدهش.

ويأتي الحكم بعد أقل من عشرة أيام على مقتل مها مدهش، البالغة 14 عاما، في جريمة أثارت غضبا شعبيا واسعا.