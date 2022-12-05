نيابة مصر تكشف تفاصيل انتحار شاب قبل زفافه في "المحلة"
كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن واقعة العثور على شاب متوفى داخل شقة، قبل أيام من زفافه، بمدينة المحلة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أشارت، في بيان، إلى تلقي بلاغ من والدي شاب، يفيدان فيه بانتحار ابنهما شنقا داخل شقة سكنية "مستأجرة" والمقرر زواجه فيها في مركز المحلة في محافظة الغربية.
وقالت النيابة المصرية، في بيان، إن تحقيقات الشرطة أكدت أن المتوفى أنهى حياته بنفسه شنقًا مستخدمًا (شال) خطيبته لسوء حالته النفسية ولخلافات بينهما. وقد تبين للنيابة العامة من معاينة موقع الحادثة تدلي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سلم خشبي ملقى بجانبه. ولم تقطع النيابة باتهام الخطيبة.
وذكر البيان أن النيابة العامة شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الحادث، وتبين منها سير المتوفى وخطيبته باتجاه المسكن، ثم خرجت الفتاة منه بمفردها وعادت إليه بعد نصف ساعة، إذ أوضحت المذكورة البالغة من العمر 16 عامًا خلال استجوابها في التحقيقات نشوب خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة، ومغادرتها على إثره تاركة (شالها) هناك.
وأضاف بيان النيابة: "حاولت عقب ذلك الاتصال به عدة مرات دون إجابة، فعادت إليه لتجده ملقى أرضًا وقد توفي، ورأت تدلي (شالها) من سقف الغرفة".
وأكدت شهادة ذوي المتوفى في التحقيقات، ديمومة الخلافات بينه وبين خطيبته، التي كان يفترض أن تنتهي باتفاقهما على التعجيل بالزواج في نهاية الأسبوع الذي وقع خلاله الحادث.