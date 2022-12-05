نيابة مصر تكشف تفاصيل انتحار شاب قبل زفافه في "المحلة"

كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن واقعة العثور على شاب متوفى داخل شقة، قبل أيام من زفافه، بمدينة المحلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أشارت، في بيان، إلى تلقي بلاغ من والدي شاب، يفيدان فيه بانتحار ابنهما شنقا داخل شقة سكنية "مستأجرة" والمقرر زواجه فيها في مركز المحلة في محافظة الغربية.