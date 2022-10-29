مقتل مصري وإصابة والده وشقيقه بسبب "مكالمة هاتفية"

قتل شاب وأصيب والده وشقيقه إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، جراء مشاجرة بين عائلتين في إحدى المحافظات المصرية؛ بسبب "مكالمة هاتفية".

وتبيّن من خلال تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، أن سيدة (جارة المجني عليهم)، حضرت إلى محل خاص بالضحايا، لشراء "مقرمشات"، هي السبب في وقوع المشاجرة وسقوط قتيل ومصابين.

وحسب شهود عيان فقد صادف حضور السيدة للشراء، توجيه أحد المجني عليهم سباباً أثناء الحديث مع أحد الأشخاص في الهاتف.

وأشار شهود العيان، إلى أن المذكورة ظنت أن السباب موجه لها؛ فذهبت وأبلغت أسرتها، ليحضر مجموعة من أفرادها، ونشبت مشاجرة مع المجني عليهم، لكن تدخل أهل القرية وتم إنهاء الأمر.

ولفت الشهود إلى عودة أسرة السيدة مرة أخرى إلى مكان الواقعة (محل المجني عليهم)، وقتلوا شابا وأصابوا شقيقه ووالده بإصابات متفرقة في الجسد.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على المتهمين، وإخطار النيابة العامة المصرية، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة.