"جزيرة المخدرات" في قبضة الشرطة المصرية
كشف الصحافي المصري المتخصص في الشأن الأمني يسري البدري تفاصيل القبض على 16 عنصرا إجراميا، زرعوا مواد مخدرة في إحدى الجزر الواقعة بصعيد مصر.
وقال البدري لـ"إرم نيوز": "تمكنت الشرطة المصرية من القبض على المجرمين بعد عملية تبادل لإطلاق النار، ووصل سعر المضبوطات من المواد المخدرة إلى 36 مليون جنيه مصري ما يقارب المليون دولار أمريكي".
وأضاف البدري: "هي واحدة من الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة البؤر الإجرامية، المتخصصة في تجارة المخدرات، وهي واحدة من أكبر مزارع المخدرات في مصر".
وكشف الصحافي المصري تفاصيل الحادثة: "تقع المزرعة في جزيرة بني محمد بمركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط بصعيد مصر، ومساحتها 10 فدانات مزروعة بنباتي البانجو والأفيون، وأثناء مداهمة المزرعة تم تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن والعناصر الإجرامية نتح عنه إصابة أحد أفراد العصابة، والقبض على 15 متهما".
نسخة جديدة من أسطورة عزت حنفي
وأشار يسري البدري إلى أن "هذه المزرعة تتواجد وسط جزيرة بنهر النيل، ما يعيد إلى الأذهان جزيرة النخيلة وأسطورة عزت حنفي الذي حكم عليه بالإعدام، وتناول قصته فيلم "الجزيرة" الذي قدمه الفنان أحمد السقا، وهي محاولة لإعادة إحياء تجارة المخدرات بالجزر المصرية التي يعتبرونها ملاذا آمنا لهم، بسبب محاوطتها بالماء من كل جانب، كجزيرة النخيلة، ونجع عبد الرسول أو بني محمد".
ولفت البدري، أن هناك حاليا بقطاع الأمن في وزارة الداخلية المصرية رصدًا لنشاط مجموعة من البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات والسلاح، ويتم توجيه ضربات أمنية لها، مثل البؤرة سالفة الذكر، مشيرا أن الحملة الأمنية التي ألقت القبض عليهم ضمت رجال الأمن العام، والبحث الجنائي والأمن المركزي".
وأكد الصحافي المصري أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معهم، لافتا إلى أن المضبوطات التي عثر عليها رجال الأمن بحوزتهم عبارة عن 6 أطنان ونصف الطن من مخدر البانجو، 16 بندقية آلية، 51 خزينة رصاص، وعدد كبير من طلقات الرصاص النارية، بحسب قوله.
وكان قطاع الأمن بوزارة الداخلية قد رصد مزرعة بإحدى الجزر الواقعة بصعيد مصر، مساحتها 10 فدانات، تحتوي على مواد مخدرة ويديرها عدد من العناصر الإجرامية.