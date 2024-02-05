"جزيرة المخدرات" في قبضة الشرطة المصرية

كشف الصحافي المصري المتخصص في الشأن الأمني يسري البدري تفاصيل القبض على 16 عنصرا إجراميا، زرعوا مواد مخدرة في إحدى الجزر الواقعة بصعيد مصر.

وقال البدري لـ"إرم نيوز": "تمكنت الشرطة المصرية من القبض على المجرمين بعد عملية تبادل لإطلاق النار، ووصل سعر المضبوطات من المواد المخدرة إلى 36 مليون جنيه مصري ما يقارب المليون دولار أمريكي".

وأضاف البدري: "هي واحدة من الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة البؤر الإجرامية، المتخصصة في تجارة المخدرات، وهي واحدة من أكبر مزارع المخدرات في مصر".

وكشف الصحافي المصري تفاصيل الحادثة: "تقع المزرعة في جزيرة بني محمد بمركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط بصعيد مصر، ومساحتها 10 فدانات مزروعة بنباتي البانجو والأفيون، وأثناء مداهمة المزرعة تم تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن والعناصر الإجرامية نتح عنه إصابة أحد أفراد العصابة، والقبض على 15 متهما".