الكويت.. السجن 7 سنوات لعراقي ومواطن هرّبا مخدرات بطائرات شراعية

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا في قضية تهريب مؤثرات عقلية تورط بها مواطن وشخص آخر عراقي الجنسية، حيث لجآ إلى استخدام طائرات شراعية لإدخالها إلى الكويت.

وقضت المحكمة بسجن المتورطين (الكويتي والعراقي) سبع سنوات، عقابا لهما على تهريب هذه المؤثرات المحظورة في البلد الخليجي، وفقا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

ويلجأ تجار ومهربو المخدرات إلى وسائل عدة لمحاولة إدخال هذه المواد إلى البلد الخليجي، التي سبق أن أحبطت سلطاته عمليات تهريب وضبطت المتورطين بها.

ومن بين الوسائل التي لجأ إليها المهربون مؤخرا استخدام دفاتر التلوين الخاصة بالأطفال وإخفاء المواد المخدرة داخلها بطريقة مبتكرة.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "القبس" الكويتية أن "عدد تجار المخدرات الذين تم ضبطهم في الفترة الممتدة ما بين (10 آب/ أغسطس الماضي و6 أيلول/ سبتمبر الماضي) بلغ 65 تاجرا من جنسيات مختلفة، وذلك عقب تعاون رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والمباحث الجنائية، وخفر السواحل، وإدارة الجمارك".

وسبق أن أحبطت السلطات الكويتية عمليات تهريب مواد مخدرة، وضبطت المتورطين بإدخال هذه المواد إلى البلاد.

ومن تلك العمليات، إحباط السلطات في آب/ أغسطس الماضي، إدخال 80 كلغم من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث (جميعهم عراقيون) نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية أثناء محاولتهم ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.