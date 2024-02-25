تفاصيل استدعاء شقيق القتيلة مريم مجدي للتحقيق في سويسرا

كشف محمد مجدي، شقيق المصرية مريم مجدي التي قتلت على يد زوجها في سويسرا، عن استدعاء شقيقه حسام للتحقيق معه في سويسرا، بعد تقديم بلاغ ضده من والدة القاتل؛ لتخوفها من أن ينتقم منها بسبب ما فعله نجلها.

وقال شقيق مريم مجدي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن "أم وليد قاتل شقيقتي قدمت بشقيقي حسام بلاغا، قالت خلاله إنها تشعر بالخوف من أنه ينوي الانتقام منها بسبب قيام نجلها بقتل شقيقته، لكن جهات التحقيق هناك تفهمت الوضع، وأنه متواجد لمتابعة قضية شقيقته عن طريق القانون".

وأشار محمد مجدي إلى أن التحقيق استغرق ساعتين، وبعدها انصرف حسام إلى مكان إقامته، وتم إغلاق المحضر، مؤكدا أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع صحفية بشأن احتجاز شقيقه والقبض عليه.