السلطات المصرية تحبط محاولة تهريب "كنز أثري"

أحبطت السلطات المصرية، يوم الأحد، محاولة تهريب "كنز أثري" عبر أحد المنافذ الحدودية.

وتمكنت جمارك ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء، من إحباط محاولة التهريب تلك، والتي شملت 1753 قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة، بالإضافة إلى تمثال بحجم 15 سم.

وكشفت التحريات الأمنية عن "قيام سائق أردني الجنسية، بتهريب ممنوعات مجرم حيازتها، وعملات أثرية داخل جسم السيارة التي يقودها، والتي كان محمل عليها محصول رمان، حيث كان يستعد للسفر عبر ميناء نويبع البحري متجها إلى ميناء العقبة الأردني".

وعُثر على القطع الأثرية داخل "مخابئ سرية بتابلوه القيادة أسفل كابينة السائق"، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البيان الجمركي.

وبعرض المضبوطات على لجنة مفتشي آثار جنوب سيناء، قررت بأن تلك المضبوطات عبارة عن "عملات معدنية نادرة الوجود وكنز لا يقدر بثمن، وترجع إلى العصور الأثرية القديمة الإسلامية والرومانية والبيزنطية"، فيما يرجع التمثال إلى العصر البيزنطي.

وأوصت اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الآثار، بإيداع تلك الآثار بأحد المتاحف الأثرية نظرا لقيمتها الأثرية الكبيرة والتاريخية والفنية.