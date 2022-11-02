العراق.. امرأة تقتل زوجها بمطرقة وتحرق جثته

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "القوات الأمنية بعد أن تلقت بلاغا بوجود حادثة مصرع شخص في منطقة (هفالان) شرعت بالتحقيق المفصل والدقيق ليتبين لها أن ذلك الشخص المحروق قد قتل وبعد ذلك أُضرمت النار في جسده، وعملية التحري استمرت لـ8 ساعات متواصلة تمكنت قواتنا من خلالها من التوصل إلى النتائج الحقيقية للحادثة".

وبين عزيز أن زوجة الضحية المدعوة (د، غ، م) التي تبلغ من العمر 29 عاما ومن أصول عربية، أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة، وبعد إجراء تحقيق دقيق معها اعترفت بذنبها، وقالت إنها أجهزت عليه بمطرقة حديدية لتقوم بعد ذلك بنقله إلى الحمام وسكب مادة النفط الأبيض عليه وإضرام النار في جسد الضحية بسبب مشاكل عائلية، حسب ادعائها".