الأمن الكويتي يضبط سارق مقتنيات سيارات المصلين

أوقف رجال الأمن الجنائي في الكويت، سارق مقتنيات المصلين الذي استغل قبل أيام انشغالهم بأداء صلاة الفجر في أحد مساجد محافظة "الفروانية"، لسلب مقتنياتهم من داخل سياراتهم المركونة أمام المسجد.

وتم ضبط السارق عقب نصب الأجهزة الأمنية كمينا له، بعد البحث والتحري الذي قامت به الجهات المختصة لمعرفة هويته.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا أكدت فيه ضبط السارق عقب البحث والتحري على خلفية رصد إدارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث عبدالله المبارك) مقطع الفيديو الذي تم تداوله قبل أيام لسيارات المصلين التي تعرضت للتحطيم وسرقة محتوياتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "السارق اعترف بارتكاب العديد من الوقائع بالأسلوب الإجرامي نفسه، وتم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية، وجارٍ حصر بقية القضايا في جميع المحافظات لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".