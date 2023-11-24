وفاة أم أفرطت بشرب الماء في مصحة عقلية

كشفت الشرطة البريطانية نتائج تحقيقاتها في حادثة وفاة أم بريطانية في أحد مستشفيات الصحة العقلية في نوتنغهامشاير، عام 2021.

وقالت الطبيبة الشرعية لوريندا باور إن الأم ميشيل وايتهيد (45 عاما) توفيت نتيجة إفراطها في شرب الماء، بينما فشل موظفو المصحة في مراقبتها؛ لأنهم كانوا مشغولين بهواتفهم.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، احتجز مستشفى "ميلبروك" في "ساتون إن أشفيلد" عام 2021 المريضة ميشيل، بعد معاناتها من أعراض اضطراب جنون العظمة والهلوسة، بحسب ما ورد في التحقيق.

وخلال تواجدها في المصحة شربت ميشيل الماء بكميات كبيرة، ولم يدرك الممرضون الأمر، إلا بعد فوات الأوان ودخولها في غيبوبة.

واعترفت المصحة بأن موظفيها لم يراقبوا المريضة كما يجب وأنهم كانوا مشغولين بهواتفهم المحمولة، على الرغم من أن هذا التصرف ممنوع في العنابر.