"عروس الإسماعيلية".. والد المتهم يقدم عرضًا للتصالح

أعلن أشرف شرف محامي المتهم عبد الله أحمد زوج السيدة مها محمد المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية"، رغبة والد المتهم إنهاء القضية وديا بالتصالح وإتمام الطلاق، واعتذار نجله للرأي العام.

ويحاكم الزوج المحتجز على ذمة القضية بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدًا بالإسماعيلية في قضية أثارت جدلا كبيرا في مصر خلال الأيام الماضية.

وقال “شرف” في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه على استعداد أن يساهم في أن تحصل “عروس الإسماعيلية”، على كامل حقوقها وإتمام الطلاق "لأن المعيشة بينهم ستكون مستحيلة" بحسب قوله.

وأضاف: "بعد اللي حصل خلاص في استحالة معيشة بين الزوجين وهنا لجأنا لأبغض الحلال وهو الطلاق، خاصة أن الزوج لم يعد متمسكا بها.

وحول إمكانية إنهاء القضية وديا من الناحية القانونية حال التصالح، قال محامي المتهم: “لم نطلع على أوراق القضية، ولكن إذا تواجدت وثبتت تهمة الاحتجاز في هذه الحالة لا يجوز فيها التصالح وهناك حق مجتمعي".

وتابع: "إنما إذا ثبتت تهمة الضرب فقط في الاتهامات ووافق طرفا النزاع على التصالح يتم بصورة طبيعية ويخرج المتهم”.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية، قررت أمس الأحد، تأجيل محاكمة المتهم عبد الله أحمد زوج السيدة مها محمد المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية"، لجلسة ليوم 23 أكتوبر مع استمرار حبس المتهم.

وجاء قرار المحكمة، بالتأجيل للاطلاع على حيثيات القضية والملابسات كافة.

وشهدت الجلسة الظهور الأول للمتهم الذي أثار جدلا على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، أمام هيئة المحكمة، حيث طالب دفاعه إخلاء سبيله على ذمة القضية مع تمكين الدفاع من الاطلاع والحصول على صورة رسمية من القضية، إلا أن الطلب الأول قوبل بالرفض.

بينما طالب محامي الزوجة المجني عليها “عروس الإسماعيلية” بالاحتفاظ بالتعويض المدني وإحالتها للعرض على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات أحدثها بها المتهم وشقيقه.