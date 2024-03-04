عودة موضة "التدخين".. السيجارة "نجمة" الشاشات ومنصات العرض في 2024

فاجأ مصممو أسبوع الموضة في لندن مؤخرا الجمهور بعارضات يحملن السجائر على منصات الأزياء، الأمر الذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

ورأى بعض النقاد أن السيجارة تعد منافسا جديدا "غير متوقع" في عالم الموضة خصوصا في عام 2024، حيث باتت مضار التدخين واضحة للغاية.

وفي عرض المصمم إدوارد كراتشلي، سارت عارضات الأزياء على المدرج حاملات سجائر غير مشتعلة عالياً في أيديهن، وكأنها إكسسوار رئيسي لخريف وشتاء 2024.

وقال كراتشلي لصحيفة الإندبندنت: "لم يكن هناك هدف عظيم وراء ذلك.. الأمر كله جاء مصادفة".

وأضاف: "لقد نجح الأمر، حيث رفع جمهور الموضة هواتفهم بسعادة لتوثيق كل سيجارة حملتها العارضات في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".