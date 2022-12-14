شكوى إثيوبية ضد مجموعة "ميتا" بتهمة "إهمال مكافحة الكراهية الرقمية"

وأدى هذا الصراع إلى إحياء الكراهية العرقية في بلد يتكون من 80 جماعة إثنية لغوية. ويؤكّد رافعو الشكوى أن "خوارزمية تطبيق فيسبوك ساهمت في نشر الكراهية التي وصلت إلى حد ارتكاب جرائم قتل".

وأحد رافعي الشكوى هو الطالب الجامعي أبرهام مياريغ، وأصوله من تيغراي. كان والده أستاذًا في الكيمياء في جامعة بحر دار (شمال غرب) قبل أن يُقتل في تشرين الثاني/نوفبمر 2021 بعد أسابيع على انتشار منشورات افترائية تهدده بالقتل، وأُبلغت بها فيسبوك في عدة مناسبات، غير أن الموقع تأخر في إزالتها.

وفي بيان، قال مياريغ الذي فرّ هذا العام إلى الولايات المتحدة: "لو أوقفت فيسبوك ببساطة انتشار الكراهية وأشرفت بشكل صحيح على المنشورات، لكان والدي لا يزال على قيد الحياة".